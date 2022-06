Area Deaths

(May 3-13)

Cecilia Dworshak, 83,

Bowman, May 19

Josephine “Josie” Kralicek, 89,

Dickinson, May 23

Bonnie Herauf, 71, Hebron,

May 24

Garold “Gary” Goetz, 72,

Richardton, May 24

Brian Olejnicak, 59, Dickinson,

May 24

Leonard Dorval, 70, Belfield,

May 24

Timothy Dorner, 75,

California, formerly of New

England, May 24

Richard “Dick” Kruger, 97,

Glendive, Mont., May 25

Robert “Bob” Keiser, 73,

Glendive, Mont., May 25

Rae Binstock, 63, Dickinson,

May 25

Leonard “Lenny” Gartner, New

England, May 25

Kathryn Zinsli, 77, Bismarck,

formerly of Beach, May 25

Holly Marboe, 36, Dickinson,

May 26

Russell Singer, 74, Dickinson,

May 26

Doris Householder, 87, Baker,

Mont., May 26

George Schmidt, 86, Belfield,

May 28

Gladys Rummel, 90,

Dickinson, May 28

Evelyn Brown, 93, Reeder,

May 31

Myria Walker, 49, Gladstone,

May 31

Timothy “Tim” Marman, 73,

Beach

Lawrence Urlacher, 94,

Hettinger, June 1

Alicia Zarak, 31, Dickinson,

June 1

Henry Rambousek, 86,

Dickinson, formerly of South

Heart, June 3

Helen Senner, 91, Glendive,

Mont., June 3