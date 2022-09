Marvin Hagemeister, 53, Dickinson, Aug. 25 Bruce Fretheim, 62, Phoenix, Ariz., formerly of Bowman, Aug. 25 Sandra “Sandy” Petermann, 75, Wibaux, Mont., Aug. 26 Patricia Tucker, 86, Grassy Butte, Aug. 27 Gordon Kolberg, 94, Glendive, Mont., Aug. 27 Betty Brydl, 85, Dickinson, Aug. 28

Sorry! An active online subscription is required to access this content.

Please login below or Subscribe today!