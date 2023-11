Betty (Perry) Ure, 99, Baker, MT, Aug. 1 Melvin “Gene” Odell, 74, Camp Crook, SD, Aug. 4 Dennis Luebke, 74, Rhame, Aug. 6 John D. Urlacher, 90, formerly of New England, Aug. 10 Agnes Lorraine Klinger, 94, Belle Fourche, SD, Aug. 8